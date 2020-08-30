Zap bölgesine hava harekâtı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiBakan Selçuk'tan İstiklal Marşı çağrısı!Sivas'ta korkutan tablo: Riski düşük tek yer mezarlık20.30 HADİ ipucu cevabı nedir? 30 Ağustos HADİ joker kodu nedir?LaLiga; "Messi serbest kalma bedelini (700 milyon avro) ödemekle yükümlüdürÜnlü oyuncu ölümünün ardından Twitter’da rekor kırdı!Erzurumspor'da iki futbolcu koronavirüs'e yakalandıIğdır'da serinlemek için Aras Nehri'ne giren 2 gencin cesedi bulunduAnkara'da korkutan orman yangınıAdana'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Zap bölgesine hava harekâtı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesine hava harekâtı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

Zap bölgesine hava harekâtı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT