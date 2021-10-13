Zaptiye Memuru ne demek, TDK'ya göre Zaptiye Memuru kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zaptiye memuru ne demek? Zaptiye memuru TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zaptiye memuru kelimesi. Peki zaptiye memuru ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zaptiye memuru nedir, zaptiye memuru kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZAPTİYE MEMURU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zaptiye memuru kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zaptiye memuru kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zaptiye

