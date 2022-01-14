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Zaptiye ne demek, TDK'ya göre Zaptiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zaptiye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zaptiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zaptiye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zaptiye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zaptiye ne demek, TDK'ya göre Zaptiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zaptiye ne demek? Zaptiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zaptiye kelimesi. Peki zaptiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zaptiye nedir, zaptiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZAPTİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zaptiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zaptiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zaptiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı Devleti'nde toplum güvenliğini sağlamakla görevli askerî polis kuruluşu
- Bu kuruluştan olan er, zaptiye memuru

ZAPTİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sağında solunda birer zaptiye, dimdik duruyordu.

ZAPTİYE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zaptiye memuru

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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