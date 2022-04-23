Zapturapt ne demek, TDK'ya göre Zapturapt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zapturapt ne demek? Zapturapt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zapturapt kelimesi. Peki zapturapt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zapturapt nedir, zapturapt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZAPTURAPT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zapturapt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zapturapt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zapturapt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Disiplin



ZAPTURAPT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zapturapt altına almak

