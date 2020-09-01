Zarf Nedir? Zarf Çeşitleri Ve Özellikleri

Fiilleri, sıfatları ve kendi türü olan yani zarfların halini yansıtan, gittikleri yönü gösteren, yaşamış oldukları zaman dilimini ifade eden ve miktar belirten kelimelere zarf adı verilir. Diğer taraftan bütün bu durumlar soru şeklinde de sorulabilir. Zarfların dilimizde var olan yeri ve önemi oldukça fazladır. İnsanlar gündelik hayatta konuşma ve yazışmalarda sık sık kelimeleri zarf şeklinde kullanırlar. Zarfların diğer sözcüklerden ayrılması amacıyla diğer sözcükler ile olan ilişkisinin incelenmesi gerekmektedir. Zarflar cümle olarak tek olarak kullanıldıklarında zarf olma özelliğini yitirir ve ad haline gelir. Bununla birlikte zarfların kesinlikle isim çekim eklerini alma özellikleri yoktur. İsim cümlesinde ise zarflar sıfat şeklinde karşımıza çıkar.

Zarf Nasıl Bulunur?

Cümlede zarları bulmak son derece basittir. Cümle içerisinde zarf olan sözcüğü bulmak amacıyla bir takım sorular yönetilir. Bu sorular; nasıl, ne zaman, nereye, ne kadar soruları olarak bilinmektedir. Bu sorulara karşı alınan cevap olan sözcük cümlede zarf şeklinde kullanılmış olan sözcüktür.

Zarflar Kaça Ayrılır?

Zarflar 5 türde karşımıza çıkar. Zarf türlerine baktığımızda; durum zarfı, zaman zarfı, yer ve yön zarfı, azlık-çokluk zarfı ve soru zarflarını görürüz. Zarf türlerini alt kısımda başlıklar halinde bulabilirsiniz.

- Durum Zarfı: Durum zarfı fiillerin nasıl ortaya çıkarıldıkları anlatan zarflar olmaktadır. Böylelikle fiile nasıl sorusu sorulup durum zarfı tespit edilir.

- Zaman Zarfı: Gerçekleştirilen durumun yapılma zamanını anlatan sözcükler zaman zarfı olmaktadır. Fiillere ne zaman sorusu sorulur ve zaman zarfı tespit edilir.

- Yer-Yön Zarfı: Fiilleri mekan ve yön şeklinde anlatan, fiillerin yönelmiş olduğu yönleri ifade eden sözcüklere yer-yön zarfı adı verilir. Yer yön zarfları arasında en fazla kullanımı yapılan sözcükler ise içeri, dışarı, yukarı, aşağı, geri ve öte sözcükleri olmaktadır. Fiillere nereye sorusu sorulur ve böylece yer ve yön zarfları bulunur.

- Miktar Zarfı: Cümlede kullanılmış olan fiilleri miktar yönünden etkileyip onların miktarını anlatan zarflar olmaktadır. Fiillere ne kadar sorusu sorulur ve cümle içerisinde miktar zarfı tespit edilir.

- Soru Zarfı: Fiil açısından zaman, sebep ve miktar bildiren kelimelere soru yolu ile yönelten kelimelere soru zarfı adı verilmektedir.

Örnek İle Kısa Şekilde Konu Anlatımı

- Buraya kadar nasıl çıktın?

Bu cümle nasıl sözcüğü soru zarfı olarak karşımıza çıkmaktadır.

- Bebeğini çok yürüttün.

Bu örnekte çok sözcüğü miktar zarfı olarak yer almaktadır. Ne kadar sorusu sorulup miktar zarfı bulunur.

- Dışarı gideceğim.

Fiile sorulmuş olan nereye sorusu ile dışarı sözcüğünün cevabı alınmıştır. Böylece dışarı sözcüğü bu örnekte yer yön zarfı olarak kullanılmıştır.