Zarko Korac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Korac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zarko Korac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zarko Korac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zarko Korac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Korac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zarko Korac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Korac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zarko Korac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zarko Korac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zarko Korac 11 Haziran 1987 tarihinde Bijelo Polje şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Жapкo Kopaћ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zarko Korac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Petar Bazic yapmaktadır. Zarko Korac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Zarko Korac'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zarko Korac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zarko Korac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Zarko Korac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zarko Korac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Vojvodina

1 Aralık 2008 yılında Zeta Golubovac

1 Ocak 2010 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2011 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2013 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2014 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2014 yılında B. Jerusalem

5 Ocak 2015 yılında Hapoel Haifa

4 Ağustos 2017 yılında OFK Grbalj

23 Ocak 2018 yılında Kuantan FA

18 Haziran 2018 yılında Sisaket FC

1 Şubat 2019 yılında UiTM FC

3 Şubat 2020 yılında Hapoel Afula

3 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2021 yılında Jedinstvo

Zarko Korac kimdir

Zarko Korac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zarko Korac şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Zarko Korac nereli

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