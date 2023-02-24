Zarko Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zarko Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zarko Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zarko Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zarko Popovic 11 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zarko Popovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zarko Pelicic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zarko Popovic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zarko Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zarko Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zarko Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zarko Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2020 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2021 yılında FK Podgorica

25 Ocak 2022 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

Zarko Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zarko Popovic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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