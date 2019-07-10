Zati Sungur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ZATİ SUNGUR KİMDİR?

Doğum tarihi : 10.Mart.1898 Ölüm tarihi : 06.Temmuz.1984

Zati Sungur kaç yaşında öldü : 86

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Illüzyonist

Zati Sungur doğum yeri : Bursa

Ölüm yeri : İstanbul



ZATİ SUNGUR BİYOGRAFİSİ



Zati Sungur, 10 Mart 1898 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Sihirbazlık sanatına merakı ilkokul yıllarında başlar; küçük sihirbazlık oyunları öğrenip okulda arkadaşlarına sunar. Deniz Astsubay Okulunu birincilikle kazanır. İstanbul'daki Deniz Gedikli Okulu'nun Makine Bölümü'nde okurken, I. Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında, denizaltı stajı için Almanya'ya gönderilir. İki yıl boyunca eğitimini burada sürdürdü. 1. dünya savaşı sebebiyle yurda geri dönemedi.

Savaştan sonra Almanya'nın Türkiye ile bağlantısı kesilince orada kalır, önce ortopedi atölyelerinde sonra da Köln'deki Humboldt makina fabrikasında çalışır, bu arada sihirbazlığa olan ilgisi artmıştır, sürekli bu konuda kitaplar okumaya, başka sanatçıları izlemeye ve gösteriler yapmaya başlar. Repertuarını genişleterek kendini geliştirir.

Bir süre sonra profesyonel bir illüzyonist olarak çalışmaya başlar, 1920'de BerlinWinterGarten'deki gösterisi ile büyük üne kavuşur. Bir grup sanatçıyla birlikte turneye çıkar; Fransa, İtalya, İspanya, Kuzey Amerika ve sonra da kendi kadrosunu kurarak müstakil çalışmaya başlayarak 1922 yılında Güney Amerika'ya gider. İki saat süren gösterisi, yaklaşık 10-12 yardımcısı ve iki kamyonu dolduracak miktarda zengin malzeme ile Güney Amerika'nın değişik ülkelerinde, Şili, Paraguay, Brezilya ve Arjantin'de 14 yıl aralıksız sahneye çıkar. Önce Kont Sati Von Richmond sonra da Zati Bey adı ile büyük ün kazanır.

1924 yılından itibaren geliştirmeye başladığı "İnce Model Kız Kesme" oyununa son şeklini 1930'da verir; bu, sihirbazlık sanatına dünya çapındaki bir katkısı olacaktır.

7 Mayıs 1936 tarihinde Türkiye'ye döner, ülkesindeki ilk gösterilerini Fransız Tiyatrosunda (Ses Tiyatrosu) gerçekleştirir, ünü hemen yayılır, bir gece Atatürk ve maiyeti için de gösteri yapar; çok övgü alır, ayrıca ömür boyu belediye rüsumu muafiyeti hakkıyla da ödüllendirilir. Zati Sungur hem Anadolu'da, hem Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde, hem de Kıbrıs ve Ortadoğu'da turnelere çıkar.

1966 yılında, Dormen Tiyatrosundaki gösterilerinin ardından aktif sahne yaşamına son verir.

Kurduğu Universal Sihirbazlık ve İllüzyon Hünerleri Stüdyosu'nda ürettiği sihirbazlık araçlarını halkının kullanımına arz eder ve bu stüdyoyu da Doğu Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük illüzyon imalat ve dağıtım merkezi haline getirir. Stüdyosunun sihirbazlık araçlarını tanıtan zengin içerikli Sihirbazlık ve İllüzyon Hünerleri Kataloğu'ndan başka Salon Oyun ve Eğlenceleri adında bir "yakın sihirbazlık" kitabını da yayımlar.

Zati Sungur, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca’yı ana dili gibi biliyordu.

1975 yılında, Avrupa'nın en saygın illüzyon kongrelerinden biri olan Karlovy Vary İllüzyonistler Kongresi'nde (Çekoslovakya), geliştirmiş olduğu "Sihirli Zarlar" oyununu sunar ve “Dünya Sihirbazlar Birincisi” büyük ödüle hak kazanır. 1981yılında da yine Karlovy Vary İllüzyonistler Kongresi'nde "Sihirbazlar Kralı" ünvanına layık görülür.

Üstat Zati Sungur'dan etkilenerek ilizyona başlayan Sermet Erkin ise sahne hayatında Zati Sungur ekolünü sürdürmüştür.

Zati Sungur 1938 yılında sahne asistanı Necla Hanım'la evlendi. Bu evlilikten Aynur Sungur (Tuncer) ve Saynur Sungur (Öktem) adında iki kızı olur.

Zati Sungur, 6 Temmuz 1984 tarihinde 86 yaşında kalp yetmezliğinden vefat etti.