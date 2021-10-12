Zatıalileri ne demek, TDK'ya göre Zatıalileri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zatıalileri ne demek? Zatıalileri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zatıalileri kelimesi. Peki zatıalileri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zatıalileri nedir, zatıalileri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZATIALİLERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zatıalileri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zatıalileri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Saygın bir kişi olan siz` anlamında kullanılan bir söz

- `Saygın bir kişi olan o` anlamında kullanılan bir söz

