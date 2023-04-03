Zaur Baysurkaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaur Baysurkaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zaur Baysurkaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaur Baysurkaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.