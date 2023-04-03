Zaur Baysurkaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaur Baysurkaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaur Baysurkaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zaur Baysurkaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zaur Baysurkaev 10 Ekim 2006 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Байсуркаев Заур Ризванович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zaur Baysurkaev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaur Baysurkaev, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına - tarihinde katılmıştır. Zaur Baysurkaev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zaur Baysurkaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zaur Baysurkaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zaur Baysurkaev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.
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