Zayd Abada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zayd Abada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zayd Abada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zayd Abada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zayd Abada 27 Ocak 2004 tarihinde Jobstown, Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zayd Abada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 5 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Zayd Abada'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zayd Abada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zayd Abada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zayd Abada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zayd Abada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2021 yılında Shamrock Rovers

Zayd Abada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zayd Abada şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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