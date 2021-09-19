Zayiçe ne demek, TDK'ya göre Zayiçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zayiçe ne demek? Zayiçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zayiçe kelimesi. Peki zayiçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zayiçe nedir, zayiçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Zayiçe kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Zayiçe kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ZAYİÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zayiçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zayiçe kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zayiçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge



ZAYİÇE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zayiçesine bakmak

