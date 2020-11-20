Kilolu olmak insanı psikolojik anlamda da olumsuz yönde etkileyebiliyor. İşte bu sebepten dolayıdır zamanla ilgili problemi olmayanlar spor salonlarına, yeterli zamanı olmayanlarsa evde bazı hareketleri yaparak zayıflamak için çabalar sarf ediyorlar.

Zayıflamak için hangi spor yapılmalı evde?

Evde kilo verdiren, özellikle göbek eriten hareketler

Ev ortamında hangi sporu yaparsak kilo veririz sorusu pek çok kişinin kafasında soru işareti olarak duruyor. Ev ortamında yapılacak hareketlerle kilo vermek özellikle göbek eritmenin etkili yolları vardır. Bunun için binlerce lira harcamanıza gerek yok üstelik. Yapılacak birkaç düzenli hareket neticesinde sağlıklı olarak kilo verecek, ev ortamının refahı içerisinde göbeğinizi eritebileceksiniz. Her gün ortalama yarım saatinizi bu hareketlere ayırmanız yeterli olacaktır.

Zayıflama ile ilgili problemi olan kişiler, bu problemlerinden kurtulmak için yapılacak olan egzersizlerin set ve tekrarlarını kendilerine göre ayarlayabilirler. Evde yapılacak bu kilo verme egzersizlerinin süresi haftada beş günü ve günde yarım saati geçmeyecek şekilde olmalıdır.

Evde kilo verin

Evde kilo vererek göbek erimesini destekleyen çok egzersiz var. Plank top bunlardan sadece bir tanesi. Plank top egzersizini uygularken, ayaklar kalçalarla uyumlu şekilde açılarak yüksek plank pozisyonu denilen duruma geçilir. Sonrasında ise, çapraz omza temas ettirilir, bu işlem devamında eller değiştirilerek uygulanır. Plank top yapılırken karın bölgesinin, kalçaların sıkı durduğundan emin olunmalıdır.

Plank Up hareketi

Ayaklar kalça genişliğinde açılmalıdır. Yüksek plank pozisyonu denilen bu hareketle birlikte tek kol dirsekten yere konmalıdır. Akabinde diğer kolla aynı harekete devam edilir. Bu harekette de yine kalça ve karın bölgesinin sıkı durması gerekmektedir.

Warrior Balance hareketi

20 saniyelik aralarla üç set ve on beş tekrar olarak yapılır. Bu harekette sol ayağınızın üzerinde durduktan sonra sağ bacak sağ diz hizasında olacak şekilde kaldırılmalıdır. Vücut üstü, karşıya uzanmaya çalışırken sağ bacak yerle paralel olmalıdır, bacak geriye doğru uzatılmalıdır. Kollar burada denge unsuru olarak kullanılmalıdır. Bir saniye kadar bu şekilde durduktan sonra, başlanılan noktaya dönülmelidir. Hareket devamında diğer bacak kullanılacaktır.

Down Dog Abs hareketi

Üç set, on dakika, yirmişer saniyelik aralarla yapılmalıdır. Sağ bacak havada olmalıdır. Akabinde dizin göğse doğru çekilmesi gerekir. Bir saniye bekledikten sonra, başlangıç pozisyonuna dönülür. Sonraki işlem dizi sağ dirsek izahına gelecek şekilde çekmektir ve biraz bekledikten sonra geriye dönülür. Her iki bacakla tekrar edilerek devam edilir.

Mountain Climber hareketi

Diğer hareketlerdeki gibi üç set, on beş dakika, yirmi saniyelik aralarla yapılmaktadır. Yüksek plank duruşuyla başladıktan sonra, sağ bacak göğüs hizasında çekilmektedir. Bu esnada sol bacak ayak parmakları marifetiyle yerde sabit olarak durmalıdır. Yerde koşu yapıyormuş gibi hareketi devam ettirmek gerekmektedir.