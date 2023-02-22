Zayyad Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zayyad Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zayyad Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zayyad Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zayyad Musa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zayyad Musa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Zayyad Musa'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zayyad Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zayyad Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Desert Stars
1 Kasım 2022 yılında Kanemi Warriors
Zayyad Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zayyad Musa şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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