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Zeban ne demek, TDK'ya göre Zeban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zeban kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zeban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zeban nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zeban kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zeban ne demek, TDK'ya göre Zeban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeban ne demek? Zeban TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeban kelimesi. Peki zeban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeban nedir, zeban kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZEBAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeban kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zeban kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zeban kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil (II)

ZEBAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- virdizeban

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