Zebella ne demek, TDK'ya göre Zebella kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zebella ne demek? Zebella TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zebella kelimesi. Peki zebella ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zebella nedir, zebella kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEBELLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zebella kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zebella kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zebella kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri yarı kimse

