Zebun ne demek, TDK'ya göre Zebun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zebun ne demek? Zebun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zebun kelimesi. Peki zebun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zebun nedir, zebun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEBUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zebun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zebun kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zebun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güçsüz, zayıf, âciz



ZEBUN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsan gözünden ziyade, bu kafese konmuş vahşi, yırtıcı hayvanların, içleri hırs, haşinlik ve ürkeklikle dolu, heybetli fakat zebun gözlerine benziyordu.



ZEBUN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zebun etmek

- zebun kalmak

- zebun olmak

- zebunu olmak

