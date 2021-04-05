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  3. Bursa'da zehir tacirlerine, polis vurgunu! Kıskıvrak yakalandılar

Bursa'da zehir tacirlerine, polis vurgunu! Kıskıvrak yakalandılar

Polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde operasyon düzenledi. Narkotik polisi tarafından uzun bir süredir takip edilen uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da zehir tacirlerine, polis vurgunu! Kıskıvrak yakalandılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi tarafından uzun bir süredir takip edilen uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve uzun zaman takip edilen Ahmet K. (46), Hasan K. (23), İsmail G (45) ve Özlem İ. (23) isimli şahısların ikametine operasyon düzenledi, ikamette yapılan aramalarda satışa hazır çok sayıda kimyasal uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu tacirleri çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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