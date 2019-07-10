Zehra Alptürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEHRA ALPTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1944

Zehra Alptürk kaç yaşında : 75

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Meslek : Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Zehra Alptürk doğum yeri : Tekirdağ

ZEHRA ALPTÜRK BİYOGRAFİSİ

“Parmaklıklar Ardında” dizisinin gaddar gardiyanı

Zehra Alptürk, 1944 yılında Tekirdağ’da doğmuştur. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında "Kadınlar" adlı oyunla profesyonel tiyatrocu oldu.

Zehra Alptürk, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının yanı sıra Halk Oyuncuları, Ulvi UrazTiyatrosu, Ankara Birliği Sahnesi, Muammer Karaca Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Nokta Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu gibi tiyatrolarda kırktan fazla oyunda oynadı.

1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener’in yazdığı “Kara Melek” dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan, Ebru Akel, Şenay Gürler, ile birlikte rol almıştır.

2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı, yönetmenliğini Aydın Bulut’un yaptığı Senarist Nuran Devres’in yazdığı “Savcının Karısı” adlı dizide Şükran karakterini canlandırırken Gamze Özçelik, Cihan Okan, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Ahu Yağtu, Ertan Saban ile birlikte oynadı.

2007 yılında “Parmaklıklar Ardında” dizisinde cezaevinin acımasız gardiyanı Gülten rolüyle izleyicinin karşısına çıktı. “Parmaklıklar Ardında” adlı dizide; Selda Alkor, Serra Yılmaz, Zeynep Eronat, Cengiz Bozkurt, Fikret Kuşkan, Yelda Reynaud, Tardu Flordun, Özlem Düvencioğlu, Özgül Kavruk, Başak Daşman, Neriman Uğur gibi birçok oyuncuyla birlikte rol aldı. Bu diziden sonra oyunculuğu bırakacağını açıkladı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2007 - Parmaklıklar Ardında (Gülten Arar) (TV Dizisi)

2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Rüveyde) (TV Dizisi)

2005 - Savcının Karısı (Şükran) (TV Dizisi)

2004 - Melekler Adası (Ayhan-2005) (TV Dizisi)

2002 - Zor Baba (TV Dizisi)

2001 - Yeni Hayat (Turna) (TV Dizisi)

2001 - Bizim Aile (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2000 - Hayat Bağları (TV Dizisi)

1999 - Kuzgun (TV Dizisi)

1997 - 2000 Yasemince (Zaruret (Şuayip'in Karısı)) (TV Dizisi)

1997 - Kır Çiçekleri (Sabahat) (TV Filmi)

1996 - 1999 - Kara Melek (Nazmiye ) (TV Dizisi)

1996 - Gurbetçiler (TV Dizisi)

1995 - Gölge Çiçeği (Leman) (TV Dizisi)

1995 - Bizim Aile (Selma) (TV Dizisi)

1994 - Şerefli Müfettiş Şeref (TV Dizisi)

1994 - Suçlu Kim (TV Dizisi)

1994 - Sevgi Oyunu (TV Dizisi)

1994 - Doktora Bak Doktora (TV Filmi)

1993 - Boy Aynası (TV Dizisi)

1990 - Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu (Komşu Kadın II) (Sinema Filmi)

1990 - Kırmızı Kart Osman (TV Dizisi)

1987 - Çark (Sabiha) (Sinema Filmi)

1987 - Saat Sabahın Dokuzu (TV Dizisi)

1986 - Hastahane (Sinema Filmi)