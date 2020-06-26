Zehra Bulut kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Twitter'da attığı tweet sonrası gündem olan Zehra Bulut isimli kullanıcı tepkileri üzerine çekti. Peki Zehra Bulut kimdir?

Van'da yaşanan depremle ilgili olarak attığı tweetlerde ırkçı söylemlerde bulunan Zehra Bulut isimli kullanıcıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Kısa sürede trendtopic olan Zehra Bulut'un konu ile ilgili savunması ise daha da içler acısıydı.

İşte Zehra Bulut isimli kullanıcının attığı tweetler...

Twitter'da büyük tepki çeken paylaşımlarından sonra başka bir kullanıcı tarafından paylaşılan konuşmalar ise daha da ilginçti.

"DANİMARKA'DAYIM BİR ŞEY OLMAZ!"

Irkçı söylemlerinin ardından bir çok kişi tarafından tepki alan Zehra Bulut isimli Twitter kullanıcısı bir başka kullanıcı ile yaptığı görüşme de ise Danimarka'dda yaşadığını ve eski sevgilisinin kendini terk ettiğini için bu tarz bir paylaşımda bulunduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu.

ZEHRA BULUT KİMDİR?

Zehra Bulut isimli kullanıcı ile ilgili detaylı bir bilgi maalesef henüz yoktur.