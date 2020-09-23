Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, kameraları görünce şaşkınlık yaşadı.

Aracından inerek, kahve almak isteyen Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarına yönelik sorularını cevapsız bıraktı.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Çilingiroğlu, "Teşekkür ederim arkadaşlar, kolay gelsin" diyerek, kahve almak için sıraya girdi.