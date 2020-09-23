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Zehra Çilingiroğlu ayrılık sorularına sessiz kaldı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile ayrıldığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te teyzesi Helin Avşar ile görüntülendi. Çilingiroğlu ayrılık sorularını cevapsız bıraktı.

Zehra Çilingiroğlu ayrılık sorularına sessiz kaldı!

Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, kameraları görünce şaşkınlık yaşadı. 

Zehra Çilingiroğlu ayrılık sorularına sessiz kaldı!

Aracından inerek, kahve almak isteyen Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile haklarında çıkan 'ayrılık' iddialarına yönelik sorularını cevapsız bıraktı. 

Zehra Çilingiroğlu ayrılık sorularına sessiz kaldı!

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Çilingiroğlu, "Teşekkür ederim arkadaşlar, kolay gelsin" diyerek, kahve almak için sıraya girdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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