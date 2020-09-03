Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun korumalarında ilginç tepki!

Zehra Çilingiroğlu uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Bebek'te bir mekanda akşam yemeği yedi.

Çift çıkışta muhabirleri fark edince keyfi kaçtı. Kadayıfçıoğlu’nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"

Kadayıfçıoğlu'nun koruması muhabirlere; Siz kim oluyorsunuz da Zehra Hanım'ın fotoğraflarını çekiyorsunuz? O makineyi bir daha kaldırmayın. Beyefendi ve hanımefendiyi çekmeniz yasak" ifadelerini kullandı.

Yaşanan tatsız olayın ardından çift araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.