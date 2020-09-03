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  3. Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun korumalarında ilginç tepki!

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun korumalarında ilginç tepki!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla Bebek'te bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. Baş başa akşam yemeği yiyen çifti mekan çıkışında görüntülemek isteyen magazincilere Kadayıfçıoğlu'nun korumalarından sözlü ve fiziksel tepki geldi.

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun korumalarında ilginç tepki!

Zehra Çilingiroğlu uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Bebek'te bir mekanda akşam yemeği yedi. 

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Çift çıkışta muhabirleri fark edince keyfi kaçtı. Kadayıfçıoğlu’nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ?"

Kadayıfçıoğlu'nun koruması muhabirlere; Siz kim oluyorsunuz da Zehra Hanım'ın fotoğraflarını çekiyorsunuz? O makineyi bir daha kaldırmayın. Beyefendi ve hanımefendiyi çekmeniz yasak" ifadelerini kullandı.

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun korumalarında ilginç tepki!

Yaşanan tatsız olayın ardından çift araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun korumalarında ilginç tepki!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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