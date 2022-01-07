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Zehra isminin anlamı nedir, Zehra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Zehra isminin anlamı; Ay yüzlü, ay gibi parlak ve saf olan olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Zehra isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Zehra isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Zehra isminin anlamı nedir, Zehra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zehra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zehra ismi ne demek, Zehra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zehra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zehra İsminin anlamı nedir? TDK Zehra anlamı:

Zehra ismi Türk dil kurumunda Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse olarak tanımlanmaktadır.

Zehra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Zehra ismi kuranda geçmektedir.

anlamı nedir?

Zehra isminin kökeni:

Zehra ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 260179 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Zehra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Zehra isminin rengi:

Mandalina

Zehra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Zehra isminin Harf Analizi Nedir ?

Zehra ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

E : İletişim, duygusal karışık

H : Statü/para, garantici

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Zehra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zehra ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

E : 6

H : 10

R : 21

A : 1

= 67 Zehra İsminin Numeroloji Toplamı 67’dir.

Zehra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zehra ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zehra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z: 8   E: 5   H: 8   R: 9   A: 1 = 31

3 1 = 4 Kader sayısıdır

Zehra isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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