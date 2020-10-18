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  3. Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! O ilaçlar geri ödeme listesine alındı

Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! O ilaçlar geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! O ilaçlar geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

TOPLAM İLAÇ SAYISI 8 BİN 862 OLDU

Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı.” açıklamasını yaptı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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