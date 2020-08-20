Zekeriya Alp kimdir? Zekeriya Alp neden istifa etti?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in istifa ettiğini açıkladı. 2012 yılından itibaren MHK başkanlığı görevini üstlenen Zekeriya Alp, TFF'den yapılan açıklama ile istifa etti.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

ZEKERİYA ALP KİMDİR?

Zekeriya Alp, 1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi Yugoslavya göçmen olan Alp, Feriköyspor'un alt yapısında futbola başladı. 1966 – 1968 sezonunda iki sene Feriköyspor'da top koşturduktan sonra 1968 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

1978 yılına kadar 11 sezon Beşiktaş'da oynadı. Defans oynadığı için Beşiktaş ile sahaya çıktığı 204 lig maçında 6 gol attı. 1978 yılında da futbolu bıraktı.

Zekeriya Alp, futbol hayatı boyunca 22 defa Türkiye Millî Futbol Takımı'nda forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı, TV yorumculuğu ve spor yöneticiliği yaptı. Çeşitli dönemlerde Beşiktaş yönetiederasyonu'nda görev aldı. Levent Bıçakçı yönetiminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü yaptı

Zekeriya Alp, aynı zamanda RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesidir.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına gelmesinin ardından TFF yönetimi ona MHK başkanlığı teklif ettiğinde kendisi de şaşırdı. Önce kabul etmedi daha sonra teklife sıcak bakarak MHK Başkanı oldu.

16 Aralık 2014 tarihinde Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olduğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ZEKERİYA ALP NEDEN İSTİFA ETTİ?

2012 yılından itibaren Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Zekeriya Alp, son dönemde Türk futbolunda en çok tartışılan isimlerden birisi olmuştu. Yeni sezon öncesi alınan bu flaş karar, futbolda dengeleri değiştirebilir. Zekeriya Alp, henüz tam olarak neden istifa ettiğini açıklamadı. Ancak son dönemdeki tartışmalar, bu istifayı getirmiş olabilir.