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Zekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz'ın biyografisi

Ünlü din adamı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bunun üzerine Zekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının yanıtları ve Zekeriya Beyaz'ın biyografisi haberimizde...

Zekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz'ın biyografisi

Diyanet İşleri Başkanlığında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunan Ünlü din adamı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, yazarlık ve köşe yazarlığı yapmıştır. Çok sayıda eseri bulunan Zekeriya Beyaz 12 Nisan 2022 Salı günü hayatını kaybetti. Bunun üzerine internet arama motorlarında "Zekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?" sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.  Zekeriya Beyaz'ın biyografisi haberimizde...

Zekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz'ın biyografisi

ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR? NERELİ? ZEKERİYA BEYAZ'IN BİYOGRAFİSİ

Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 tarihinde Gaziantep’te doğdu. İlkokulu da bu ilde okuduktan sonra ortaokulu ve liseyi Kahramanmaraş İmam–Hatip lisesinde okudu.

1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam olarak göreve başladı. Daha sonra 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirerek mezun oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulundu. 3 Mart 1977 tarihinde bu görevlerinden istifa ederek ayrıldı.

Uzun bir süre serbest yazarlık ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Bu sırada Yüksek Lisans için İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde eğitimine devam etti ve 1985 yılında “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yüksek Lisans mezunu oldu.

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden "İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Mart 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde sosyoloji doçenti oldu.

14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine atandı ve 1 Aralık 2003 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine geldi. Zekeriya Beyaz, 1 Mart 2005 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.
Zekeriya Beyaz, evlidir. 5 çocuğu vardır.

Kitapları :
- İslam'a Göre Milliyetçilik
- Türklük Kanımız, İslam Canımız
- İslam ve Siyasi Düzen
- İslam Müjdesi
- İslam Kolay Din
- İslam Mutlu Kılmak
- İslam Ve Giyim Kuşam
- Batıl İnançlar ve Hurafeler
- Alevi Dosyası
- Kendi Belgeleriyle Said Nursi ve Nurculuk
- Türkiye'de Örtülü Savaş (Dar-ı Harp)
- Allah'ın Varlığına Belgeler
- Türkiye'yi Satıyorlar
- Hikmetli Çağdaş Müslümanlık
- İslam, Şeriat ve Milli Laiklik

Zekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz'ın biyografisi

ZEKERİYA BEYAZ KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

84 yaşındaki Zekeriya Beyaz, 12 Nisan 2022 Salı günü hayatını kaybetti.  Zekeriya Beyaz'ın 18 Mart'tan bu yana Özel Güney Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi. Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz'ın cenaze töreni 13 Nisan Çarşamba günü kaldırılacak.

Zekeriya Beyaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? Zekeriya Beyaz'ın biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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