Zeki Alasya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ZEKİ ALASYA KİMDİR?

Doğum tarihi : 18.Nisan.1943 Ölüm tarihi : 08.Mayıs.2015

Zeki Alasya kaç yaşında öldü : 72

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Zeki Alasya doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

ZEKİ ALASYA BİYOGRAFİSİ

Tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmen.

Zeki Alasya, tam adıyla Zeki Şenol Alasya, 18 Nisan 1943 yılında İstanbulŞehzadebaşı'da doğdu. Aslen Kıbrıslıdır. Robert Koleji'nin orta bölümünü bitirdi. Okul döneminde bir yandan tabelacılık yapıyordu.

Sanat hayatına 1959'da MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. 1964 yılında, Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol aldı. 1965'te Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Bu topluluğun tüm oyunlarında oyuncu, yazar, yönetmen olarak çalıştı.

Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. 37 yıl birçok filmde beraber yer aldılar. 1977yılında da yönetmenlik yapmaya başladı. Yönettiği filmlerin çoğunda oyuncu olarak yer aldı. Sinemaya uzun süre ara verdikten sonra son filmi olan "Güle Güle"de oynadı.

Oyuncu olarak; Salak Milyoner, Beş Milyoncuk Borç Verir misin, Köyden İndim Şehire, Güler misin Ağlar mısın, Nerden Çıktı Bu Velet, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip, Güle Güle, filmlerde rol aldı.

Yönetmen olarak; Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum gibi filmleri var.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Zeki Alasya Oya Alasya’dan 1987 senesinde boşandıktan sonra 1983'te Türkiye 2. Güzeli seçilen Sema Yunak ile 13 sene büyük bir aşk yaşadı.

2004-2007 yılları arasında senaryosunu Erdoğan Tünaş, Serap Gazel, Resul Ertaş, İsa Yıldız'ın yazdığı ve yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı “Cennet Mahallesi” adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Serhat Özcan, Levent Tülek, Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı, 28 Ocak 2014 – 17 Mart 2015 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan “Küçük Ağa” dizisinde Mehmet Ağa karakterini canlandırırken Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zafer Algöz, Emir Berke Zincidi, Hakan Bilgin, Banu Zorlu, Nazan Diper, Şükrü Türen, Kenan Ece ile birlikte oynadı.

Evlilikleri :

1. eşi: Oya Alasya ile evlendi ve 1987 senesinde boşandı. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızı var.

2. eşi: Zeki Alasya kendinden 30 yaş küçük olan Jülide Atak ile 2008 de evlendi.

Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 8 Mayıs 2015 tarihinde 72 yaşında vefat etti.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)

2001 - Herşey Oğlum İçin (Sinema Filmi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (TV Dizisi)

1998 - Yerim Seni (TV Dizisi)

1993 - Hastane (TV Dizisi)

1992 - Zeki Metince (TV Dizisi)

1988 - Güler Misin Ağlar Mısın (TV Dizisi)

1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi)

1986 - Dikenli Yol (Sinema Filmi)

1985 - Yaz Bitti (Sinema Filmi)

1985 - Yanlış Numara (Sinema Filmi)

1985 - Patron Duymasın (Sinema Filmi)

1984 - Kaptan (Sinema Filmi)

1983 - Dönme Dolap (Sinema Filmi)

1983 - Davetsiz Misafir (Sinema Filmi)

1982 - Elveda Dostum (Sinema Filmi)

1979 - Vay Başımıza Gelenler (Sinema Filmi)

1979 - Köşe Kapmaca (Sinema Filmi)

1979 - Doktor (Sinema Filmi)

1978 - Petrol Kralları (Sinema Filmi)

1978 - Cafer'in Çilesi (Sinema Filmi)

1977 - Sivri Akıllılar (Sinema Filmi)

1977 - Aslan Bacanak (Sinema Filmi)

Senaryo :

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)

2000 - Adada Bir Sonbahar (TV Filmi)

1983 - Dönme Dolap (Sinema Filmi)

1979 - Doktor (Sinema Filmi)

1978 - Petrol Kralları (Sinema Filmi)

1977 - Sivri Akıllılar (Sinema Filmi)

1975 - Nereden Çıktı Bu Velet (Sinema Filmi)

1974 - Mavi Boncuk (Sinema Filmi)

1974 - Köyden İndim Şehire (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2014 - 2015 - Küçük Ağa (Mehmet Ağa) (TV Dizisi)

2013 - Bizim Okul (Ayfer) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Arka Sokaklar 8. 9. Sezon (Vasıf) (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (İsmail) (Sinema Filmi)

2008 - Görgüsüzler (Nurullah) (TV Dizisi)

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2008 - 2011 - Akasya Durağı (Nuri Baba) (TV Dizisi)

2007 - Oyun Bitti (Tahsin) (TV Dizisi)

2007 - Hayattan Korkma (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2006 - Can (TV Filmi)

2004- Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) (Sinema Filmi)

2004 - Yabancı Damat (Ökkeş Usta) (TV Dizisi)

2004 - Pardon (Cezaevi Müdürü) (Sinema Filmi)

2004 - Kalbin Zamanı (Fikret) (Sinema Filmi)

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Cumhurbaşkanı) (Sinema Filmi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (Komiser Cemil) (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Tonton Dede) (Sinema Filmi)

2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) (Sinema Filmi)

2002 - Rus Gelin (Federasyon Başkanı) (Sinema Filmi)

2002 - Anne Babamla Evlensene (Sermet) (TV Dizisi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) (TV Dizisi)

2000 - Oyunbozan (Kemal Yılmaz) (Sinema Filmi)

2000 - Adada Bir Sonbahar (Mehmet) (TV Filmi)

1999 - Güle Güle (İsmet) (Sinema Filmi)

1998 - Yerim Seni (Muharrem) (TV Dizisi)

1993 - Hastane (Dr. Salih Marmara) (TV Dizisi)

1992 - Zeki Metince (TV Dizisi)

1992- Biz Bize Benzeriz (Zeki) (TV Dizisi)

1988 - Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) (TV Dizisi)

1986 - Namus Düşmanı (Veli) (Sinema Filmi)

1985 - Yanlış Numara (Sami) (Sinema Filmi)

1985 - Patron Duymasın (Şakir) (Sinema Filmi)

1984 - Gülümseyen Dünya (Sinema Filmi)

1983 - Dönme Dolap (Selami) (Sinema Filmi)

1983 - Davetsiz Misafir (İlyas ) (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Zeki Gürses) (Sinema Filmi)

1981 - Şaka Yapma (Zeki) (Sinema Filmi)

1979 - Vay Başımıza Gelenler (Kamil) (Sinema Filmi)

1979 - Köşe Kapmaca (Donanma Kamil) (Sinema Filmi)

1979 - Garibin Çilesi Ölünce Biter (Zeki) (Sinema Filmi)

1979 - Doktor (Tabelacı) (Sinema Filmi)

1978 - Petrol Kralları (Zeki) (Sinema Filmi)

1978 - Cafer'in Çilesi (Cafer) (Sinema Filmi)

1977 - Sivri Akıllılar (Zeki) (Sinema Filmi)

1977 - Aslan Bacanak (Sinema Filmi)

1976 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Sinema Filmi)

1976 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Bekçi Zeynel) (Sinema Filmi)

1976 - Hasip İle Nasip (Nasip/Muhlis/Vakkas) (Sinema Filmi)

1975 - Nereden Çıktı Bu Velet (Sinema Filmi)

1975 - Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) (Sinema Filmi)

1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) (Sinema Filmi)

1974 - Şenlik Var / Bal Kız (Selim) (Sinema Filmi)

1974 - İmparator (İspirto Nuri) (Sinema Filmi)

1974 - Salak Milyoner (Himmet) (Sinema Filmi)

1974 - Mirasyediler (Zeki) (Sinema Filmi)

1974 - Mavi Boncuk (Şeker Kamil) (Sinema Filmi)

1974 - Köyden İndim Şehire (Himmet ) (Sinema Filmi)

1974 - Beş Tavuk Bir Horoz (vehbi bey) (Sinema Filmi)

1973 - Yalancı Yarim (Hüsnü) (Sinema Filmi)

1973 - Kolsuz Kahramanın Kolu (Sinema Filmi)

1973 - Kaynanam Kudurdu (Sinema Filmi)

1973 - Hamsi Nuri (Torik) (Sinema Filmi)

1972 - Tatlı Dillim (Antrenör) (Sinema Filmi)

1972 - Tarkan Altın Madalyon (Doğu Vandal Kralı) (Sinema Filmi)

1972 - Sev Kardeşim (Avukat) (Sinema Filmi)