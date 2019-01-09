SAKARYA (AA) - Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı (SGB) Zeki Aydıntepe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydıntepe, mesajında, medya alanında kapsamlı bir değişime ve yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Medya sektörünün ekonomik açıdan zor bir dönem yaşadığını ifade eden Aydıntepe, şunları kaydetti:

"10 Ocak Dayanışma Günü nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Basın sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğünden, basında çalışma koşullarına, mesleki standartlardan, yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı toplantılar ile belirlenip hayata geçirilmeli. 10 Ocak 1961 tarihinin, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı."

Basın özgürlüğünün demokratik yaşamın olmazsa olmazı olduğunu aktaran Aydıntepe, özgür basının demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini belirtti.

Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basınının, düşünce özgürlüğünün de en etkili aracı olduğunu vurgulayan Aydıntepe, "Demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Yarınlarımızın daha iyi olmasını istiyorsak basının sorunlarını el birliği ile çözümlemeliyiz." ifadesini kullandı.