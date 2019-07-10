Zeki Demirkubuz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEKİ DEMİRKUBUZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ekim.1964

Zeki Demirkubuz kaç yaşında : 55

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Yönetmen, Senarist, Prodüktör

Zeki Demirkubuz doğum yeri : Isparta

ZEKİ DEMİRKUBUZ BİYOGRAFİSİ

Zeki Demirkubuz, 1 Ekim 1964 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Ortaokulu Isparta'da Gönen Öğretmen Okulu'nda okudu. Sonra Liseye İstanbul'da başladı ama ikinci yarı yıl başlayınca okulu bıraktı ve konfeksiyon atölyesinde ütücü olarak çalıştı.

Solcu bir siyasi örgüte üye olduğu için 1980 yılında 12 Eylül darbesinden sonra tutuklanıp üç yıl hapis yattı. Tahliyesinden sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar verdi ve liseyi dışarıdan bitirerek İstanbul Üniversitesiİletişim Fakültesi'ne girdi ve mezun oldu.

Sinemaya 1986 yılında Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak başladı. İlk uzun filmi C Blok'u 1994 yılında yaptı. Venedik Film Festivali'nde gösterilen Masumiyet (1997) ve Locarno ile Rotterdam da dahil olmak üzere birçok uluslararası festivalde gösterilen Üçüncü Sayfa (1999) filmi ile eleştirmenlerin ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Ardından "Karanlık Üstüne Öyküler" üçlemesinin ilk filmi olan ve her ikisi de Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde gösterilen Yazgı ve İtiraf'ı 2001 yılında çekti. Üçüncü hala çekilmedi.

Senaryosunu yazdığı, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 2001 yapımı ‘Yazgı’ ile 38. Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ seçildi.

Demirkubuz, sinema izleği olarak Dostoyevski'nin kendisi için temel referans olduğunu belirtmiştir. İnsanın temel ahlaki zorunları olan; aşk, feregat, yenilgi, kötülük, absurt ve ölüm gibi temaları birbiri ardına işleyen senaryolarını sinemaya aktamıştır.

Zeki Demirkubuz'un "Kader" adlı filmi 2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü almıştır.

2002 yılında Nurhayat Kavrak ile evlendi. Yazgı Demirkubuz (d.2006) adında bir kızı vardır. 2018 yılının Mart ayında boşandı.

Ödülleri :

2012 - Halk Jürisi En İyi Film Ödülü (Yeraltı) / 31.İstanbul Film Festivali

2012 - En İyi Kurgu (Yeraltı) / 31.İstanbul Film Festivali

2012 - En İyi Yönetmen (Yeraltı) / 31.İstanbul Film Festivali 2012

2012 - En İyi Film (Yeraltı) / 12. Osian's Cinefan Film Festivali 2012

2012 - En İyi Film (Yeraltı) / 9. Uluslararası Dubai Film Festivali 2012

2013 - En İyi Yönetmen (Yeraltı) / 45. Siyad Türk Sineması Ödülleri

2013 - En İyi Kurgu (Yeraltı) / 45. Siyad Türk Sineması Ödülleri 2013

2006 - En İyi Film (Kader) / 43.Antalya Film Şenliği

2007 - En İyi Yönetmen (Kader) / 18.Ankara Film Festivali

2007 - En İyi Yönetmen (Kader) / 26.İstanbul Film Festivali 2007

2007 - FIPRESCI Ödülü (Kader) / 26.İstanbul Film Festivali 2007

2007 - En İyi Film (Kader) / 12.Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali 2007

2003 - En İyi Film (Bekleme Odası) / 14. Orhon Murat Arıburnu Ödülleri

2004 - En İyi Yönetmen (Bekleme Odası) / 23. İstanbul Film Festivali

2002 - FIPRESCI Ödülü (Yazgı) / 21. İstanbul Film Festivali

2002 - En İyi Yönetmen (Yazgı) / 21. İstanbul Film Festivali 2002

2001 - Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü (İtiraf) / 13. Ankara Film Festivali

2001 - En İyi Yönetmen (İtiraf) / 13. Ankara Film Festivali 2001

2002 - En İyi Senaryo (İtiraf) / 24. Siyad Türk Sineması Ödülleri

2001 - En İyi Yönetmen (Yazgı) / 38. Antalya Film Şenliği

2000 - En İyi Yönetmen (Üçüncü Sayfa) / 11. Orhon Murat Arıburnu Ödülleri

2000 - Fipresci Ödülü (Ulusal) (Üçüncü Sayfa) / 19. İstanbul Film Festivali 2000

2000 - En İyi Türk Yönetmen (Üçüncü Sayfa) / 19. İstanbul Film Festivali 2000

1999 - Behlül Dal Jüri Özel Ödülü (Üçüncü Sayfa) / 36. Antalya Film Şenliği

1999 - En İyi Senaryo (Üçüncü Sayfa) / 36. Antalya Film Şenliği 1999

2000 - En İyi Film (Üçüncü Sayfa) / 11. Orhon Murat Arıburnu Ödülleri 2000

1999 - En İyi Senaryo (Üçüncü Sayfa) / 21. Siyad Türk Sineması Ödülleri 1999

1997 - En İyi Yönetmen (Masumiyet) / Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri

1998 - En İyi Türk Filmi (Masumiyet) / 17. İstanbul Film Festivali

1997 - Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü (Masumiyet) / 34. Antalya Film Şenliği 1997

1998 - Seçiciler Kurulu Özel Ödülü (Masumiyet) / 10. Ankara Film Festivali 1998

1998 - Büyük Ödül (Masumiyet) / 10.Angers Festivali 1998

1997 - En İyi Film (Masumiyet) / 11. Altın Koza Kültür ve Sanat Şenliği 1997

1997 - En İyi Yönetmen (Masumiyet) / 11. Altın Koza Kültür ve Sanat Şenliği 1997

1997 - En İyi Film (Masumiyet) / Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri 1997

1998 - En İyi Film (Masumiyet) / 20.Siyad Türk Sineması Ödülleri 1998

1998 - En İyi Senaryo (Masumiyet) / 20.Siyad Türk Sineması Ödülleri 1998

1998 - En İyi Yönetmen (Masumiyet) / 20.Siyad Türk Sineması Ödülleri 1998

1995 - En İyi Yönetmen (C-Blok) / 17.Siyad Türk Sineması Ödülleri

1994 - Jüri Özel Ödülü (C-Blok) / 13. İstanbul Film Festivali

1995 - Özel Mansiyon (C-Blok) / 10. İskenderiye Film Festivali 1995

1994 - Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı (C-Blok) / 6. Ankara Film Festivali 1994

1994 - Jüri Özel Ödülü (C-Blok) / 6. Ankara Film Festivali 1994

1994 - Umut Veren Yeni Yönetmen (C-Blok) / 6. Ankara Film Festivali 1994

1995 - En İyi Film (C-Blok) / 17.Siyad Türk Sineması Ödülleri

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2016 - Kor (Sinema Filmi)

2015 - Bulantı (Sinema Filmi)

2011 - Yeraltı (Sinema Filmi)

2009 - Kıskanmak (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Sinema Filmi)

2003 - Bekleme Odası (Sinema Filmi)

2001 - İtiraf (Sinema Filmi)

2001 - Yazgı (Sinema Filmi)

1998 - Üçüncü Sayfa (Sinema Filmi)

1998 - Ayrı Dünyalar (TV Dizisi)

1997 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

1997 - Masumiyet (Sinema Filmi)

1996 - Barış Expresi (Sinema Filmi)

1995 - Sahte Dünyalar (TV Dizisi)

1993 - C-Blok (Sinema Filmi)

Senaryo :

2016 - Kor (Sinema Filmi)

2015 - Bulantı (Sinema Filmi)

2011 - Yeraltı (Sinema Filmi)

2009 - Kıskanmak (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Sinema Filmi)

2003 - Bekleme Odası (Sinema Filmi)

2001 - İtiraf (Sinema Filmi)

2001 - Yazgı (Sinema Filmi)

1998 - Üçüncü Sayfa (Sinema Filmi)

1997 - Masumiyet (Sinema Filmi)

1993 - C-Blok (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2016 - Kor (Sinema Filmi)

2011 - Yeraltı (Sinema Filmi)

2009 - Kıskanmak (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Sinema Filmi)

2003 - Bekleme Odası (Sinema Filmi)

2001 - İtiraf (Sinema Filmi)

2001 - Yazgı (Sinema Filmi)

1998 - Üçüncü Sayfa (Sinema Filmi)

1997 - Masumiyet (Sinema Filmi)

1996 - 80. Adım (Yapım Koordinatörü) (Sinema Filmi)

1993 - C-Blok (Sinema Filmi)

Görüntü Yönetmeni :

2016 - Kor (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Sinema Filmi)

2003 - Bekleme Odası (Sinema Filmi)

2001 - İtiraf (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2015 - Bulantı (Ahmet) (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Patron) (Sinema Filmi)

2006 - Barda (Mahkum) (Sinema Filmi)

2004 - Simbiyotik (Sinema Filmi)

2003 - Bekleme Odası (Ahmet) (Sinema Filmi)

2001 - İtiraf (Fotoğraftaki Adam) (Sinema Filmi)

1998 - Üçüncü Sayfa (Figüran) (Sinema Filmi)

1996 - Şaşıfelek Çıkmazı (Selim) (TV Dizisi)

1993 - Saygılar Bizden (Remzi) (TV Dizisi)

1993 - C-Blok (Akıl Hastası) (Sinema Filmi)

1986 - Yoksul (İşportacı) (Sinema Filmi)

Kurgu :

2016 - Kor (Kurgu) (Sinema Filmi)

2015 - Bulantı (Kurgu) (Sinema Filmi)

2011 - Yeraltı (Kurgu) (Sinema Filmi)

2006 - Kader (Kurgu) (Sinema Filmi)

2003 - Bekleme Odası (Kurgu) (Sinema Filmi)

2001 - İtiraf (Kurgu) (Sinema Filmi)

2001 - Yazgı (Kurgu) (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi :

1993 - Şaban Askerde (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)

1993 - Saygılar Bizden (Yardımcı Yönetmen) (TV Dizisi)

1991 - Suyun Öte Yanı (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1988 - Düttürü Dünya (1. Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım (1. Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1986 - Yoksul (1. Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

1986 - Ses (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)