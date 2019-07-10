Zeki Kayahan Coşkun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEKİ KAYAHAN COŞKUN KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Haziran.1978

Zeki Kayahan Coşkun kaç yaşında : 41

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : TV Sunucusu

Zeki Kayahan Coşkun doğum yeri : İstanbul

ZEKİ KAYAHAN COŞKUN BİYOGRAFİSİ

Zeki Kayahan Coşkun, 9 Haziran 1978 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 13-14 yaşlarında radyo programcısı olmayı kafasına koyan Zeki Kayahan Coşkun 1999yılında stajyer olarak Alem FM’de çalışmaya başladı. Alem FM’de çalışmaya yeni başladığı dönemde Akşam Gazetesinin gençlik eki (dergisi) olan canteen’de bir süre yazarlık yaptı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu.

Zeki Kayahan Coşkun, Alem FM’de18 Şubat 2002’den beri Matrax adlı radyo programını sundu. zekirdek.com adlı bir web sitesi vardır. Bu siteyi radyo programında ‘çekirdek değil tatlım zekirdek’ diyerek tanıtmaktadır. 2002-2013 yıllarında “Alem FM Radyo” ile “Show Radyo”da çalıştı. Aslında bir radyo programı olarak başlattığı “Matrax”ın televizyon versiyonunu “SKY Türk Tv” ile “Star TV”de de hazırlayıp sundu.

30 Eylül 2013 tarihinde Alem FM’den ayrıldıktan sonra 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren Show Radyo’da Matrax’ı sunmaya kaldığı yerden devam etti.

Zeki Kayahan Coşkun, tek kişilik gösterisi olan “Kafanız Hayrolsun” ile Türkiye’nin çeşitli yerlerine gitti.

Kitapları :

2017 - Kime Çektim Ben Bilmem ki

2008 - Yiyemeyeceğin Muzu Soyma

2008 - Bu Çocuk Kimin?

2007 - Fareli Köyün Kavalcısı ve Saz Arkadaşları / Uyku Kaçıran Masallar 1

2007 - Meğer Annem Haklıymış / Anneleri Anlama Kılavuzu

2006 - Türkleri Anlama Kılavuzu 2

2005 - Türkleri Anlama Kılavuzu

2005 - Durun! Siz Evlenemezsiniz.

2004 - Ceset Kokan Kadınlar /Ben Senden Sonra Düş Oldum.

2002 - En Son Ne Zaman Şey Ettiniz?

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2013 - Mc Dandik (Sunucu) (Sinema Filmi)