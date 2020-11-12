Zeki Müren'in askerlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı!
Sanat Güneşi Zeki Müren’in yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. 1996 yılında vefat eden usta sanatçı Zeki Müren'in 1956 yıllarına ait askerlik fotoğrafları büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından olan Zeki Müren'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. Müren'in fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü.
Yıllar önce 24 Eylül 1996 gününde kaybettiğimiz Sanat Güneşi Zeki Müren'in 1956 yılında Teğmen rütbesiyle tamamladığı askerlik dönemlerine ait fotoğrafları ortaya çıktı.
1956’da Çankırı Piyade Okulu’nda Teğmen rütbesiyle askerliğini tamamlayan Zeki Müren’in o yıllara ait fotoğraflarını, Yıllarboyu Tarih dergisi yayınladı.