Zeki Sincar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Zeki Sincar'ın biyografisi

Yazar kimliği, başarılı müzik ve sinem yapımcılığıyla sektörde tanınan isimler arasında yer alan Zeki Sincar internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda merak edenler için Zeki Sincar kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları haberimizde...

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Zeki Sincar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Zeki Sincar'ın biyografisi

Genç yaşta geniş kitleler tarafından tanınan bir isim haline gelen Zeki Sincar, sanat çalışmalarının yanı sıra sosyal projelerle adından söz ettirmiştir. Yatırımlarıyla müzik sektörüne yeni bir soluk getiren Sincar, hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Zeki Sincar kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırmaktadır. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

Zeki Sincar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Zeki Sincar'ın biyografisi

ZEKİ SİNCAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA,NERELİ? İŞTE ZEKİ SİNCAR'IN BİYOGRAFİSİ

Zeki Sincar, 1981 senesinde Mardin'de dünyaya geldi. Mezopotamya coğrafyasının tüm kültür zenginliklerinin barındığı Mardin’den aldığı ilhamlar ve çoklu kültürde yaşamış olduğu deneyimler ile çocuk yaştan beri sanata ve sanatçıya özel bir duygu barındırarak yetişen Zeki Sincar, eğitim hayatının yanında ticaret hayatını da entegre etmiştir.

Sosyal alanda gerçekleştirdiği aktif duruşlarla çok genç yaşta ülke genelinde geniş bir kitle tarafından tanın Zeki Sincar, özellikle pandemi başlangıcıyla büyük sorunlar yaşayan sinema ve müzik sektörüne derin soluk kazandıran ve en riskli süreçte sanatın yeniden hayat bulmasına yönelik yaptığı yatırımlar ve projelerle dikkat çekmiştir. Böylece sanat ve sektör camiası tarafından minnetle karşılanan Sincar, uluslararası arenadan aldığı ödüller ile Türkiye’de sanatın yeniden can bulmuş haline nefes veren önemli mimarlar arasında yer almıştır.

Zeki Sincar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Zeki Sincar'ın biyografisi

Sadece sanat çalışmalarının üreticiliğine değil, sanat ahlakının korunması ve yaygınlaştırılması konularında da önemli sosyal projelere imza atan Zeki Sincar 2022 yılına KİRVE isimli kitap yazarak girmekte ve kirvelik olgusunun tüm kültürel yapısını gün ışığına çıkararak önemli bir kültürel esere daha imza atmıştır.

41 yaşındaki Sincar, evli 3 çocuk babasıdır.

SİNEMA FİLMLERİ:

Bahtsız Bedri

Ceberruh

7 Yedi

İntikam Oyunları

BELGESELLER

Kirve

Buhur Suyu

Z Kuşağı

YAZDIĞI KİTAPLAR

Kirve

ALDIĞI ÖDÜLLER

Lafa

Orinos

Tokyo Film Awards

Florance Film Awards

Andromeda Film Awards

İstanbul Awards

Top İndia Film Awards

Golden Wheat Awards

Türkiye Azerbaycan ödülleri

Gelişen Türkiye ödülleri

Evos Angels 9. Türkiye’nin Enleri Ödülleri

Businnes Word Awards

JÜRİ ÜYESİ OLDUĞU FESTİVALLER

Gladyatör Film Awards

Andromeda Film Awards

Golden Wheat Awards

Zeki Sincar kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Zeki Sincar'ın biyografisi

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