Zelber ne demek, TDK'ya göre Zelber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zelber ne demek? Zelber TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zelber kelimesi. Peki zelber ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zelber nedir, zelber kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZELBER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zelber kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zelber kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zelber kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük yük üzerine konulan küçük yük

