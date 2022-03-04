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  3. Zelenksi, tüm dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü anlattı! Övmelere doyamadı, İHA ve SİHA'ları da es geçmedi!

Zelenksi, tüm dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü anlattı! Övmelere doyamadı, İHA ve SİHA'ları da es geçmedi!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye'ye yardımları için teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırmayı ihmal etmedi. "Erdoğan müzakerelerdeki güvenlik sürecine etki edebilecek" diyen Zelenski, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Zelenksi, tüm dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü anlattı! Övmelere doyamadı, İHA ve SİHA'ları da es geçmedi!

Ukrayna, Rusya krizi devam ederken, Volodimir Zelenski gündeme dair güncel konu başlıklarını ve meseleleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Türkiye'den gelen yardımları göz ardı edemeyeceğini söyleyen Zelenski, son açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a methiyeler dizerken, İHA ve SİHA'larında gücünden bahsetti.

Zelenksi, tüm dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü anlattı! Övmelere doyamadı, İHA ve SİHA'ları da es geçmedi!

"MÜZAKERELERDE GÜVENLİK SÜRECİNE ETKİ EDECEK"

Zelenski, konuşmasında Avrupa ülkelerine yer vermedi. Türkiye için methiyeler sıralayan Ukrayna Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Güvenlik sürecine etki edecek tek lider" ifadelerini kullandı. Zelenski açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile çok yakın ilişkilerimiz var. Biz Türk SİHA'larını satın aldık. Onlar bize çok yardımcı oldu. Sadece dronlar ile yardımcı olmuyorlar. Sayın Erdoğan'ın yardım ettiği birçok nokta var. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesi. Erdoğan müzakerelerdeki güvenlik sürecine etki edebilecek tek lider." dedi.

Zelenksi, tüm dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü anlattı! Övmelere doyamadı, İHA ve SİHA'ları da es geçmedi!Zelenksi, tüm dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü anlattı! Övmelere doyamadı, İHA ve SİHA'ları da es geçmedi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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