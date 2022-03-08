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  3. Zelenski geri adım attı! Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ayrılıkçı devletler hakkında beklenmedik çıkış!

Zelenski geri adım attı! Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ayrılıkçı devletler hakkında beklenmedik çıkış!

Zelenski, Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Tartışılabilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Zelenski, Rusya dışında tanınmayan cumhuriyetlerin geleceği konusunda konuşabiliriz" dedi.

Zelenski geri adım attı! Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ayrılıkçı devletler hakkında beklenmedik çıkış!

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Tartışabiliriz" dedi.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti:

"Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan cumhuriyetlere, bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'da onları kim kabul etmek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık"

Zelenski geri adım attı! Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ayrılıkçı devletler hakkında beklenmedik çıkış!

"NATO'YA KARŞI İLGİMİ KAYBETTİM"

Zelenski "NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını anladıktan sonra bu konuya ilgimi kaybettim. NATO Rusya ile karşı karşıya gelmekten korkuyor" dedi.

Zelenski geri adım attı! Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ayrılıkçı devletler hakkında beklenmedik çıkış!

"ÖLÜMLERDEN BATI DA SORUMLU"

Zelenski sözlerine şöyle devam etti:

"Mariupol'de içme suyu sıkıntısı nedeniyle bir çocuk öldü. Yaşam hakkı için savaşıyoruz. Ukrayna'daki ölümlerden batı da sorumlu. Dünyaya sesleniyorum. Elinizden geleni yapamayacaksanız bu bir soykırım olacaktır. Hava sahasını uçuşa kapatmadılar  ve savaş uçağı sağlamayı reddettiler.

Zelenski geri adım attı! Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ayrılıkçı devletler hakkında beklenmedik çıkış!​​​​​​​

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın 13 gününde kaybettiği havacılık ekipmanı sayısı, son 30 yılda kaybettiklerinden daha fazla. Ukrayna'da hava saldırılarından kaynaklanan her ölümün suçu Rusya'ya aittir. Ancak bunun sorumluluğu, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge sağlayamayan ve savaş uçağı vermeyen Batı'ya da aittir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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