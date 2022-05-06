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Zelenski'den tehditkar sözler! Müzakere masasından kalkarız!

İngiltere'deki bir düşünce kuruluşunun toplantısında davetli olarak konuşma yapan Zelenski Rusya'yla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Mariupol'deki son duruma değinen Ukrayna lideri Rusya'nın göstereceği tavra göre müzakere masasından kalkabileceklerini belirtti.

Zelenski'den tehditkar sözler! Müzakere masasından kalkarız!

İngiltere’de bir düşünce kuruluşu olan Chatham House’un toplantısında konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’nın savaş suçları sebebiyle yargılanmaktan nükleer tehdit yoluyla kaçınmaya çalıştığını belirtti. Zelenski konuyla ilgili olarak “Nükleer gücü olan bir devlet olarak işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanmayacaklarına olan güvenleri tam” ifadelerini kullandı.

Zelenski'den tehditkar sözler! Müzakere masasından kalkarız!

"BARIŞ MÜZAKERELERİ DEVAM EDEMEZ"

Ukrayna lideri Batı'yı, savaş suçlarından sorumlu olanları daha hızlı bir şekilde adalete teslim etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı ve "Rus liderler, eğer gerekirse sorumluluğun on yıllarca ertelenebileceğine inanıyor" diye konuştu.

Zelenski'den tehditkar sözler! Müzakere masasından kalkarız!

Mariupol’deki tahliye çalışmaları ve Azovstal çelik fabrikasında yaşananlara da vurgulayan Zelenski, Rusya’nın tahliye edilebilecek sivil ya da askerlere zarar vermesi ve dahi öldürmesi durumunda barış müzakerelerinin devam edemeyeceğini söyledi.

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