Zelenski'den tehditkar sözler! Müzakere masasından kalkarız!

İngiltere’de bir düşünce kuruluşu olan Chatham House’un toplantısında konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’nın savaş suçları sebebiyle yargılanmaktan nükleer tehdit yoluyla kaçınmaya çalıştığını belirtti. Zelenski konuyla ilgili olarak “Nükleer gücü olan bir devlet olarak işledikleri savaş suçları nedeniyle yargılanmayacaklarına olan güvenleri tam” ifadelerini kullandı.

"BARIŞ MÜZAKERELERİ DEVAM EDEMEZ"

Ukrayna lideri Batı'yı, savaş suçlarından sorumlu olanları daha hızlı bir şekilde adalete teslim etmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı ve "Rus liderler, eğer gerekirse sorumluluğun on yıllarca ertelenebileceğine inanıyor" diye konuştu.

Mariupol’deki tahliye çalışmaları ve Azovstal çelik fabrikasında yaşananlara da vurgulayan Zelenski, Rusya’nın tahliye edilebilecek sivil ya da askerlere zarar vermesi ve dahi öldürmesi durumunda barış müzakerelerinin devam edemeyeceğini söyledi.

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