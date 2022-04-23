Zelenskiy'den Putin'e flaş çağrı! "Bitirelim"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istediğini ifade eden Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek" dedi.

ZELENSKİY DUYURDU! BLINKEN, KİEV'E GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Öte yandan Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in yarın Kiev’i ziyaret edeceğini belirtti.

PUTİN'E REST

Ayrıca Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek." dedi.

"EMİNİM Kİ..."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 'savaş suçu' konusu da dünya gündemindeki yerini korurken Zelenskiy bu konuda da çarpıcı ifadeler kullandı. Zelenskiy, "Putin’in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince, eminim ki yargılanacaktır" şeklinde konuştu. (AA)