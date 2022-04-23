Zelenskiy'den Putin'e flaş çağrı! "Bitirelim"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı bitirmek için toplantı yapma teklifinde bulundu. Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna müzakereden çekilecek" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşmek istediğini ifade eden Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek" dedi.
ZELENSKİY DUYURDU! BLINKEN, KİEV'E GELİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Öte yandan Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in yarın Kiev’i ziyaret edeceğini belirtti.
PUTİN'E REST
Ayrıca Zelenskiy, "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek." dedi.
"EMİNİM Kİ..."
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 'savaş suçu' konusu da dünya gündemindeki yerini korurken Zelenskiy bu konuda da çarpıcı ifadeler kullandı. Zelenskiy, "Putin’in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince, eminim ki yargılanacaktır" şeklinde konuştu. (AA)