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Zelenskiy'den Ukrayna halkına "Saldırıya geçin" çağrısı! "Kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Ukrayna halkına "Saldırıya geçin" çağrısı! "Kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız"

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatta saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi.

"DİRENMELİYİZ"

Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den Ukrayna halkına Saldırıya geçin çağrısı! Kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız

Zelenskiy, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, “Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk’i 8 yıl sonra Harkov’u karşılaştırın” şeklinde konuştu.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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