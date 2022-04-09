Zelenskiy'den Yunan Parlamentosu'nda skandal sözler! Binlerce Türk'ü katleden Filiki Eterya örgütüne övgüler dizdi

24 Mart'ta başlayan Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken söz konusu süreçte birçok ülkenin meclisine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Yunanistan parlamentosuna hitap etti.

Zelenskiy yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullanarak Osmanlı Devleti döneminde 1821 yılında isyan ederek Mora ve Girit'te on binlerce Türk'ü katleden "Dostluk Cemiyeti” anlamına gelen Filiki Eterya örgütüne övgüler dizdi.

Zelenskiy Yunan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada," Bugün Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

FİLİKİ ETERYA NE YAPTI?

Mora Yarımadası’ndaki Tripoliçe şehri, 23 Eylül 1821’de Yunan güçlerinin eline geçti. Filiki Eterya örgütü bu şehirde yaşayan 20 bin Türk ve binlerce Arnavut kökenli Müslümanı öldürdü.

Katliamdan sorumlu Yunan komutan Teodoros Kolokotronis, anılarında 20 bini Türk olmak üzere 32 bin kişinin katledildiğini yazdı. Kolokotronis, katledilen Türklerin cansız bedenleri yüzünden atının nallarının toprağa değemediğini söyledi.

Ayrıca 80 bin kişinin yaşadığı Mora Yarımadası'nda Filiki Eterya örgütü ve Yunan güçlerinin katliamları sonrası 40 bin kişi öldürüldü, geri kalanlar ise şehri terk etti.

İSKOÇ TARİHÇİ: BEBEKLER KAYALARA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İskoç tarihçi George Finlay, o dönem yaşanan olaylara ilişkin olarak, “Yaralanan kadınlar, kollarında bebeklerle denize koştu. Yunan güçleri, kadınların üzerine ateş açtı. Bebekler kayalara vurularak öldürüldü. Üç-dört yaşındaki çocuklar denizde boğularak katledildi.” demişti.

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