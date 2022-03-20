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Zelensky'den Putin'e müzakere çağrısı! "Üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir"

CNN’e konuşan Zelensky, Putin ile müzakerelere hazır olduğunu açıklayarak “Bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." dedi.

Zelensky'den Putin'e müzakere çağrısı! "Üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD haber kanalı CNN'e konuştu. Zelensky, Putin'i kastederek şu ifadeleri kullandı:

“Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum. Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor."

Zelensky'den Putin'e müzakere çağrısı! Üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir

“NE YAZIK Kİ ONURUMUZ CANLARI KURTARAMAYACAK”

Her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan Zelensky,  şu sözlerle devam etti:

“Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak.

Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."

Zelensky'den Putin'e müzakere çağrısı! Üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir

Bölge Gündem Editör Ekibi
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