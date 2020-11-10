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  3. Zeliha Cevdet Uysal bulundu mu Müge Anlı? Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu?

Zeliha Cevdet Uysal bulundu mu Müge Anlı? Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu?

Afyonkarahisar'da kaybolan 64 yaşındaki Zeliha ve 66 yaşındaki Cevdet Uysal çiftinin esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardından çiftin kızları anne ve babalarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'nın bugünkü programında kayıp çiftin eşyaları bulundu. Peki Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu? Zeliha Cevdet Uysal bulundu mu?

Zeliha Cevdet Uysal bulundu mu Müge Anlı? Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Kasım 2020 tarihli programında kayıp  Zeliha ve Cevdet Uysal çifti hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İşte, 10 Kasım Müge Anlı  ile Tatlı Sert programında son bölüm...
 

ZELİHA CEVDET UYSAL BULUNDU MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Kasım 2020 tarihli programında Müge Anlı, Zeliha Uysal'a ait olduğu öğrenilen eşarbına ulaşıldığını açıkladı. Dün de terlik, gözlük ve halı bulunmuştu. Dikkat çeken kısım ise hiçbir eşyada kan bulunmaması. Anlı Uysal çiftinin kaybıyla ilgili hedef şaşırttıklarını söyledi.

ZELİHA VE CEVDET UYSAL OLAYI NEDİR?

Afyonkarahisar Dinar’a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü kaybolan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftini bulmak için Jandarma ekipleri bölgeyi detaylı bir şekilde arıyor.

Dalgıç polisler de çiftin bulunması için gölette arama başlattı. Müge Anlı ekibi ise çiftin kaybolduğu mahalleye gitti. Çiftin evi köyün en sonunda olduğu hemen onun 5 adım yakınında da şüphelenilen Denizli’de oturan Zeliha Uysal’ın kardeşi Bünyemin Altınay evinin bulunduğu öğrenildi. Çiftin kaybolmasında şüphelenilen diğer kardeş Kadir Altınay’ın da evin yakınlarında ahırı olduğu öğrenildi.

Zeliha Cevdet Uysal bulundu mu? Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu?

ÇOCUKLARI DAYILARINDAN ŞÜPHELENİYOR

Kaybolan çiftin çocukları dayılarından şüpheleniyor. Zeliha Uysal’ın kardeşi Kadir Altınay ve Bünyamin Altınay’ın çift ile aralarından tarla anlaşmazlığı bulunduğu ve Cevdet Uysal’la tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Bünyamin Altınay’ın ise daha önce çiftin ağaçlarını zehirlediği iddia edildi. Uysal çiftinin zehirleme olayı sonrası Bünyamin Altınay’a dava açtığı, pazar günü uzlaştırmacı tarafından Bünyamin Altınay’ın arandığı ve pazartesi günü çiftin kaybolduğu kaydedildi. Çiftin ise hayatından endişe ediliyor ve canlı bulunma olasılıkları her geçen gün azalıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 64 ve 66 yaşındaki çiftin kaybında, çiftin çocukları dayılarını suçluyor.

Zeliha Cevdet Uysal bulundu mu? Zeliha Cevdet Uysal’a ne oldu?

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