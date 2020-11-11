Zeliha Cevdet Uysal son dakika | Zeliha Cevdet Uysal olayı | Kim öldürdü? | Katiller tutuklandı mı?

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin kızları Müge Anlı'nın programına gelerek anne ve babasının bulunması için yardım istedi.

26 Ekim'den bu yana aranan çiftin cansız bedeni Pınarlı ilçesinde bir kuyuda bulundu. Cinayeti dayısının işlediğinden şüphelendiğini söyleyen çiftin kızları haklı çıktı. Müge Anlı, 11 Kasım 2020 tarihli programında dayının eşinin bir itirafta bulunduğunu söyledi.

ZELİHA CEVDET UYSAL ÇİFTİ BULUNDU MU?

İlk itiraf yengeden geldi. Köye yaptıkları evlerinde emeklilik hayatı sürdürmek isteyen Zeliha ve Cevdet Uysal çiftinin 2 bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti Zeliha Uysal'ın erkek kardeşinin işlediği öğrenildi.

ZELİHA CEVDET UYSAL MÜGE ANLI SON DAKİKA

Müge Anlı, cinayeti yengenin itiraf ettiğini söyledi. Anlı, bugünkü programda sıcak gelişmeyi şöyle aktardı;

Pisi pisine öldürülmüşler. Zeliha'nın kardeşini ve eniştesini para için öldürmüş. Karısı itiraf etti. 2 bin lira için öldürülmüşler. İnsan 2 bin lira için kardeşinin canına kıyar mı? Nazire itiraf etti, ''Kocam kardeşini öldürdü'' dedi. Ama dayı hala itiraf etmedi.

ZELİHA CEVDET UYSAL'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 16 gün haber alınamayan çiftin cesetlerinin su kuyusunda bulunmasının ardından 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin ölümüyle ilgili Zeliha Uysal'ın akrabaları Kadir, Huriye, Bünyamin, Nazire, Ramazan ve Fatma A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlıların, jandarmadaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

ZELİHA CEVDET UYSAL OLAYI

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve eşi Zeliha Uysal'dan haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp müracaatı yapmış, jandarma ile AFAD ekipleri, köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı. Çiftin cesetleri, çevredeki bir su kuyusunda bulunmuştu.

ZELİHA CEVDET UYSAL BULUNDU MU?

Dinar’a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, bugün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu. Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Çoban Korkmaz’ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1’i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan incelemenin ardından iki ceset otopsi ve kimlik tespiti için Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

CESET ÇİFTE AİT ÇIKTI

2 metrelik kuyuda bulunan cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi. Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler Uysal çiftinin bir çocuğu tarafından teşhis edildi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne gönderildi.