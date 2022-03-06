Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci biyografisi

Her hafta birbirinden ünlü ve değerli konukları programına davet eden İbo Show, izleyenlere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Bu hafta İbo Show konuklarından biri olan Zeliha Kendirci merak konusu oldu. Biz de haberimizde Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2003 yılında dünyaya gelen Zeliha Kendirci aslen Adanalıdır. O Ses Türkiye yarışmasıyla üne kavuşan Zeliha Kendirci, son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde yer almıştı.

Filmde, Dilber Ay'ın çocukluğunu canlandıran Zeliha Kendirci, sinema severler tarafından çok beğenildi. Zeliha Kendirci, Müslüm filminde başrollerden olan Şahin Kendirci'nin kardeşidir.