Şahin Kendirci kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Şahin Kendirci filmi ve son haliZeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci biyografisiÖmer Danış kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları neler?Ukraynalı müzakereci Denis Kireyev infaz edildi! Belarus görüşmesine Rus ajanı olarak mı katıldı? Şok eden detaylar!Kibariye kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi ve eşi eşi kim?Cengiz Kurtoğlu'nun eşi kimdir? Fatma Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Fatma Kurtoğlu BiyografisiCengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, eşi kim? Kaç çocuğu var?Amal ne demek, TDK'ya göre Amal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPera Palas'ta Gece Yarısı dizisine Atatürk sahnesi damga vurdu! Şarkıcı Aynur Aydın'ın 'Peygamber' yorumu tepki çekti!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci biyografisi

Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci biyografisi

Bu hafta İbo Show konukları arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Zeliha Kendirci hayatı merak konusu oldu. Peki Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci biyografisi

Her hafta birbirinden ünlü ve değerli konukları programına davet eden İbo Show, izleyenlere müzik ziyafeti çekmeye hazırlanıyor. Bu hafta İbo Show konuklarından biri olan Zeliha Kendirci merak konusu oldu. Biz de haberimizde Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ZELİHA KENDİRCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2003 yılında dünyaya gelen Zeliha Kendirci aslen Adanalıdır. O Ses Türkiye yarışmasıyla üne kavuşan Zeliha Kendirci, son olarak Dilber Ay'ın hayatının anlatıldığı filmde yer almıştı.

Filmde, Dilber Ay'ın çocukluğunu canlandıran Zeliha Kendirci, sinema severler tarafından çok beğenildi. Zeliha Kendirci, Müslüm filminde başrollerden olan Şahin Kendirci'nin kardeşidir.

Zeliha Kendirci kimdir, nereli, kaç yaşında? Zeliha Kendirci biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT