Zeljko Krstovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeljko Krstovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeljko Krstovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeljko Krstovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeljko Krstovic 15 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Жељко Крстовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeljko Krstovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeljko Krstovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Zeljko Krstovic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeljko Krstovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeljko Krstovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeljko Krstovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeljko Krstovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2015 yılında FK Iskra

23 Temmuz 2018 yılında Mladost Ljes

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2020 yılında FK Decic Tuzi

26 Ağustos 2020 yılında Mladost DG

Zeljko Krstovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeljko Krstovic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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