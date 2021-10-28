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Zem ne demek, TDK'ya göre Zem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zem ne demek, TDK'ya göre Zem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zem ne demek? Zem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zem kelimesi. Peki zem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zem nedir, zem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi

ZEM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zemmetmek

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