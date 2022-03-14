Zemberek Kutusu ne demek, TDK'ya göre Zemberek Kutusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zemberek kutusu ne demek? Zemberek kutusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zemberek kutusu kelimesi. Peki zemberek kutusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zemberek kutusu nedir, zemberek kutusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEMBEREK KUTUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zemberek kutusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre zemberek kutusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zembereği muhafaza etmek için yapılan kutu

