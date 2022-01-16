Zembil ne demek, TDK'ya göre Zembil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zembil ne demek? Zembil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zembil kelimesi. Peki zembil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zembil nedir, zembil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEMBİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zembil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zembil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zembil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hasırdan örülmüş saplı torba



ZEMBİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Evin sabah alışverişini yapmış, elimde zembil, çarşıdan dönüyorum.



ZEMBİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zembil otu

