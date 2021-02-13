Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Maaşı Ne Kadar? 2021 İş İlanları

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) görev tanımı nedir, Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) ne iş yapar, Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Tanımı; Elektrikle çalışan zemin temizleme makinelerini kullanarak, ev, iş yeri ve fabrikalarda zemin temizleme işini yapan kişidir.

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Maaşı Ne Kadar? 2021 Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Maaşları

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) maaşı ortalama aylık 3000 - TL'dir. En düşük Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar olmak yeterli olmaktadır.

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Ne İş Yapar?

a) Zemin temizleme makinesinin yere temas edecek alt kısmına ped tutucu aparatı takmak,

b) Temizlenecek zeminin cinsine (halı, parke, taş) göre uygun ped veya fırçayı ped tutucuya yerleştirmek,

c) Zemin temizleme makinesinin tankına su doldurmak,

d) Temizlenecek zeminin yapıldığı malzemenin cinsine göre, söz konusu makinelerde kullanılmak üzere üretilen uygun kimyevi temizleme maddesini tankın içerisine dökmek,

e) Makinenin fişini elektrik prizine takarak kontrollerini yapmak ve makineyi çalıştırmak,

f) Makinenin kollarına/pedallarına sürekli basılı tutmak suretiyle zemin temizleme işlemine başlamak, temizlenecek alanın kapıya en uzak köşesinden temizliğe başlayarak kapıya doğru temizleme işlemini yapmak,

g) Elektrikle çalışan zemin silme makinesi ve kabloları sürekli ıslak zeminde kullanıldığı için sık sık kontrol etmek,

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli) mesleğinin meslek kodu 9112.14 olarak belirlenmiştir

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