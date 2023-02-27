Zenel Gavazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zenel Gavazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zenel Gavazaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zenel Gavazaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zenel Gavazaj 2 Mayıs 2000 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zenel Gavazaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STI Sports yapmaktadır. Zenel Gavazaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zenel Gavazaj'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zenel Gavazaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zenel Gavazaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zenel Gavazaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zenel Gavazaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2020 yılında FK Kukësi

13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

Zenel Gavazaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zenel Gavazaj şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Zenel Gavazaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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