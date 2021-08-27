SON DAKİKA! MEB duyurdu: Öğretmenlik başvurusunda şart yelpazesi genişledi!YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2021 Cuma puan durumu | 27 Ağustos Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?SON DAKİKA! ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu! YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!MNG Kargo hacklendi mi? MNG Kargo bilgileri çalındı mı?Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!Siber saldırılar dur durak bilmiyor! Bu defa MNG Kargo'nun kullanıcı bilgileri çalındı!Son dakika! Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!Bursa'da iğrenç olay! 6 yaşındaki epilepsi hastası ve otizmli kızına cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı!
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan üzüm adeta bir şifa deposu. Başta K, C, A ve B vitamini ile potasyum, sodyum, fosfor, magnezyum olmak üzere vitamin-minerallerden oldukça zengin bir meyve,en önemlisi de zengin bir antioksidan olması.Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can bakın ne söylüyor.

Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

Özellikle içeriğindeki C vitamini ve polifenollerden zengin antioksidan sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan başta Covid-19 olmak üzere vücudun enfeksiyonlara karşı olan direncini arttıran,kalp sağlığını koruyan en önemli besinler arasında yer alan üzüm adeta şifa deposu.

Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR

İçeriğindeki güçlü antioksidan resveratrol sayesinde kolesterolün emilimine engel oluyor. Bu etkisiyle kolesterol seviyesinin düşmesine katkı sağlıyor.

Yapılan çalışmalar, özellikle kırmızı üzümün kolesterolü düşürmede daha etkili olduğunu ortaya koyuyor. Üzüm yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncının düşmesinde de faydalı oluyor.

6128b3d5d265a21fd076061f-001.jpg

KANSERE İYİ GELİYOR

Özellikle çekirdeğiyle birlikte tüketildiğinde, içeriğindeki zengin resveratrol sayesinde kanser hücrelerinin fonksiyonlarını bozabiliyor ve toksik etkilerini azaltabiliyor.

6128b3d5d265a21fd0760625-001.jpg

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR


Vücudumuzda myricetin ve quercetin gibi flavonoidler serbest radikal denilen zararlı maddelerle savaşarak cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Ayrıca hücreleri yenileyen özelliğiyle de cildimizin gergin ve sağlıklı görünmesini sağlıyor.

Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Üzüm yarısı su olan şekerli ve lifli bir meyvedir. Doğal meyve şekeri olması ve içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki iltihabı azaltan etkileriyle zayıflama diyetlerinde iyi bir tatlı alternatifi olabilir.

Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Üzümün içerdiği resveratrol sayesinde gözdeki retina hücrelerini güneşin zararlı etkilerinden koruduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Üzümde aynı zamanda lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığını destekleyen başka antioksidanlar da yer alıyor. Bazı araştırmalar, bu bileşiklerin gözlerin mavi ışıktan zarar görmemesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

İNME RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan araştırmalar, beslenmede düşük potasyum alımının yüksek kan basıncı ve inme riskini arttırdığını gösteriyor. Üzüm yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncının desteklenmesine yardımcı olur.

Zengin antioksidan içeren mucizevi besin 'üzüm'

KOLON KANSERİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Üzüm düzenli tüketildiğinde bol lif içeriğiyle kabızlığı engelleyebiliyor. Bu etkisi sayesinde kolon kanseri riskini düşürüyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT